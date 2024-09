Dramaserie Máxima genomineerd voor twee Gouden Kalveren

De Videoland-serie over koningin Máxima is genomineerd voor twee Gouden Kalveren. De serie maakt kans op de prijzen voor Beste Dramaserie en Beste Regie Dramaserie, werd zondag bekendgemaakt tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht.

Ook De Joodse Raad en Een van ons kunnen de Kalveren voor Beste Dramaserie en Beste Regie Dramaserie winnen. De prijzen worden vrijdag op de laatste dag van het filmfestival uitgereikt in de Stadsschouwburg.

De serie Máxima ging in april in première en gaat over het leven van de koningin tot aan haar verloving met Willem-Alexander. Het verhaal is gebaseerd op de bestseller Moederland van Marcia Luyten. De hoofdrollen worden gespeeld door Delfina Chaves (Máxima) en Martijn Lakemeier (Willem-Alexander).

Een tweede seizoen is al aangekondigd. De serie is aan meerdere landen verkocht.