Duits tabloid publiceert ‘wapenfoto’ Marius Borg Høiby

De Duitse tabloid Bild heeft een opvallende foto gepubliceerd waarop vermoedelijk Marius Borg Høiby, de in opspraak geraakte zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, een mogelijk pistool in de hand heeft. Ook heeft de persoon voor duizenden kronen aan bankbiljetten in zijn broek.

Bild spreekt over “een schokkende foto” die in 2023 zou zijn gemaakt tijdens een feestje. De man op de foto lijkt qua uiterlijk op Høiby en heeft dezelfde tatoeages. Behalve een pistool heeft hij ook een fles Dom Pérignon-champagne in zijn hand en een duur Rolex horloge om zijn pols. Het is niet duidelijk of het om een echt wapen gaat.

Op een andere foto staat Høiby met wat lijkt op een zakje cocaïne. Het is niet de eerste keer dat de krant over Høiby schrijft. Vorige week meldde Bild dat de stiefzoon van kroonprins Haakon diverse criminele vrienden zou hebben.

Høiby werd eerder deze maand gearresteerd op verdenking van het mishandelen van zijn vriendin. Ook wordt hij verdacht van vernieling en bedreiging en wordt de 27-jarige Noor in verband gebracht met de diefstal van een scooter.