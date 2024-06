Echtgenoot bezoekt prinses Anne in ziekenhuis

Prinses Anne heeft in het ziekenhuis bezoek gekregen van haar man Timothy Laurence. Verschillende Britse media melden dat Laurence dinsdag rond het middaguur werd gezien bij het Southmead-ziekenhuis in Bristol, waar Anne is opgenomen.

De 73-jarige prinses werd in het ziekenhuis opgenomen na een “incident” op haar landgoed Gatcombe Park. Buckingham Palace liet weten dat de zus van koning Charles een hersenschudding heeft opgelopen. Britse media suggereren dat haar verwondingen zijn veroorzaakt door een paard.

Naar verwachting zal prinses Anne volledig herstellen. Door haar verwondingen mist zij wel onder meer het staatsbanket voor het Japanse keizerspaar. Ook haar voorgenomen reis naar Canada deze week is uitgesteld.