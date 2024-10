Edward en Sophie naar voormalig huis Elizabeth en Philip op Malta

Prins Edward en zijn vrouw Sophie hebben woensdag tijdens hun verblijf op Malta een bezoek gebracht aan de villa waar koningin Elizabeth en prins Philip ruim zeventig jaar geleden gewoond hebben. De hertog en hertogin van Edinburgh arriveerden maandag voor een vierdaags bezoek aan het eiland.

Op social media deelt het Britse hof woensdag een foto van Edward en Sophie bij Villa Guardamangia en een oud zwart-witplaatje van Elizabeth en Philip op dezelfde plek. Toen Philip tussen 1949 en 1951 op Malta gestationeerd was als marineofficier, woonde hij met de toenmalige prinses in de villa. Tijdens hun bezoek kregen Edward en Sophie een rondleiding van het personeel van de villa, die momenteel gerestaureerd wordt.

Verder gingen Edward en Sophie langs bij de Nationale Bibliotheek van Malta waar ze onder meer een door Elizabeth gesigneerde brief bekeken die ze stuurde ter ere van de inauguratie van het parlement in 1964. Ook woonden ze een dienst bij in de Anglicaanse kerk waar Philip beschermheer van was. Later legde Sophie een bloemstuk neer ter herinnering aan journaliste Daphne Caruana Galizia, die in 2017 werd vermoord.