Eerste Oranjefans verzamelen zich bij Paleis Noordeinde

De eerste koningshuisfans hebben zich verzameld achter de dranghekken voor Paleis Noordeinde in Den Haag. Een ANP-verslaggever ter plaatse ziet dat er rond 07.30 uur een handjevol mensen is.

De bekende Oranjeliefhebber Oscar Meijer uit Amersfoort staat samen met medefan Els gehuld in een versierde trui de pers te woord. Meijer moet even nadenken over de vraag hoelang hij Prinsjesdag al bezoekt. “Ik denk sinds 1983.” Hij en Els maken er altijd een uitje van een paar dagen van, ze overnachten in Den Haag.

Ook Ilonka Perfors uit Hardenberg komt al meerdere jaren naar Noordeinde op Prinsjesdag. Deze dinsdag draagt ze een hoge zwarte hoed versierd met oranje veertjes. Ze komt voor het bekijken van de koetsen en de kleding van de leden van het koningshuis, maar aan haar hoed hangt ook een briefje met een statement tegen de voorgenomen btw-verhoging op onder meer cultuur. “Het is een belangrijk deel van de opvoeding, theater, een goed boek lezen.” Dat deze zaken duurder worden gemaakt door het nieuwe kabinet noemt ze “jammer”.