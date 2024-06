Eloise geeft meer duidelijkheid over stage in New York

Eloise van Oranje heeft in New York stage gelopen bij een Nederlands modebedrijf. Dat vertelt ze in een zondag gepubliceerde video in samenwerking met Harper’s Bazaar. De dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien vertelt nu een week klaar te zijn met haar stage.

“Veel mensen vroegen zich af wat precies mijn stage inhield, waarom ik naar New York ben gegaan, en wat er allemaal aan de hand is”, begint de 22-jarige ‘gravinfluencer’ haar verhaal. “Toevallig ben ik nu een week klaar, dus een perfect moment om alles uit te leggen. Van top tot teen.”

Eloise legt uit dat ze aan de Hotelschool in Amsterdam studeert en daarom twee keer een stage moet lopen. Normaal moet de eerste stage verplicht in het buitenland, maar dat kon in haar geval niet door de pandemie. Ze liep daarom haar eerste stage in Amsterdam. En hoewel ze daar “nul spijt” van zegt te hebben, wilde ze haar tweede stage toch graag in het buitenland lopen.

Communicatie

In New York keek Eloise de afgelopen maanden mee bij een onlinefashion-outlet. Het bedrijf geeft modemerken de kans om hun oude voorraad tegen gereduceerd tarief alsnog te verkopen. In de video noemt Eloise het bedrijf bij naam, maar zegt ze ook dat de video “totaal niet gesponsord” is. De gravin werkte mee “aan de communicatiekant” van het duurzaamheidsteam, vertelt ze. Ze hielp onder meer bij het opzetten van een donatieplatform, maar was het meest blij met een blogpostserie waarvoor ze interviews met vertegenwoordigers van duurzamere merken deed.

Begin april maakte de gravin bekend naar New York te zijn gevlogen voor haar stage. Gedurende haar verblijf in de Amerikaanse stad kwamen onder anderen haar ouders langs. In Nederland houdt Eloise zich ook bezig met mode. Samen met haar moeder heeft ze in Den Haag een winkel waar vintage kleding wordt verkocht.