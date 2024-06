Eloise geniet ‘volledig’ van laatste week in New York

De stageperiode van Eloise van Oranje in New York zit er bijna op. De dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien gaat nog even “volledig genieten van de laatste week”, deelt ze op Instagram.

Eloise deelde zondag dat ze een week geleden haar stage bij het Nederlandse onlinemodebedrijf Otrium heeft afgerond. De 22-jarige werkte mee “aan de communicatiekant” van het duurzaamheidsteam, vertelde ze in een video. Ze hielp onder meer bij het opzetten van een donatieplatform en maakte een blog met interviews met vertegenwoordigers van duurzamere merken.

De gravin vertrok eerder dit jaar naar New York. Ze studeert in Nederland aan de Hotelschool in Amsterdam.