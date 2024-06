Eloise naar ‘Amerikaanse en overdreven’ honkbalwedstrijd

Eloise van Oranje is met vier vriendinnen naar een honkbalwedstrijd in New York geweest. De 21-jarige dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien bezocht de wedstrijd tussen de New York Mets en de San Francisco Giants. “Hoe Amerikaans en overdreven het ook is, ik heb er zo van genoten en ik raad het iedereen aan”, vertelt Eloise in een video op het Instagramaccount van het tijdschrift Harper’s Bazaar.

In de video laat Eloise de reis met de metro naar het stadion, de snacks en hun zitplekken zien. “We snapten alle vier aan het begin totaal niet wat er aan de hand was, maar aan het eind van de wedstrijd zaten we er zo in. We stonden te schreeuwen als er een homerun werd gemaakt”, aldus Eloise.

Eloise doet voor het tijdschrift Harper’s Bazaar de komende weken verslag van haar tijd in New York. Ze woont drie maanden in de ‘Big Apple’ voor een stage bij een modebedrijf.