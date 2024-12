Eloise stelt nieuwe doelen voor 2025: hoeft niet groot te zijn

Gravin Eloise van Oranje blikt terug op een “geweldig en leerzaam” 2024. Dat schreef de oudste dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien in een bericht op Instagram. De 22-jarige Eloise deelde ook dat ze nieuwe doelen voor zichzelf stelt die ze in 2025 wil behalen.

“Het is een belangrijk middel om alles uit mijn leven te halen en te groeien als persoon”, zei ze daarover. “Ze hoeven niet groot te zijn, maar alles helpt. Ook helpt visualiseren mij. Ik voel dan nog meer motivatie om te verbeteren. Ik heb zo’n zin in volgend jaar en alles wat het me gaat brengen.”

Enkele doelen die Eloise stelt, zijn bijvoorbeeld minstens zes boeken lezen, haar opa en oma’s maandelijks zien, leren investeren en haar scriptie afronden.