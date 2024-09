Eloise van Oranje opent tweede kledingwinkel in Den Haag

Eloise van Oranje opent binnenkort een tweede vestiging van haar tweedehandskledingwinkel My Lima Lima. De nieuwe zaak komt eveneens in Den Haag en is speciaal gericht op mannen, heeft de oudste dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien via Instagram bekendgemaakt.

“It’s official! We zijn trots om de opening van My Lima Lima Men aan te kondigen in Den Haag!”, schrijven Eloise en haar zakenpartner Thomas Latcham. Volgens de gravin wordt het “een plek waar je niet alleen mannenkleding zal kunnen halen en brengen, maar ook kunt genieten van de beste koffie.”

Bij het bericht plaatste Eloise een foto waarop ze de sleutel van de nieuwe vestiging toont. Eloise opende haar eerste kledingzaak afgelopen februari. Vorige maand gaf ze nog op Instagram aan dat ze het soms moeilijk vindt om haar kledingwinkel, studie en andere projecten met elkaar te combineren.