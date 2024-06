Eloise van Oranje viert 22e verjaardag

Eloise van Oranje viert zaterdag haar 22e verjaardag. Op Instagram deelt de gravin foto’s waarop ze juicht en een drankje drinkt. “Heel veel dansjes voor mijn 22e!!!” schrijft ze.

De dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien woont tijdelijk in New York voor een stage bij een modebedrijf. Over een maand komt ze weer naar Nederland. “Aan de ene kant is het ongelooflijk snel gegaan. Het voelt alsof ik slechts twee weken geleden in NY aankwam, zonder enig idee wat me te wachten stond”, schreef ze eerder. “Aan de andere kant is het ook langzaam gegaan. Ik geniet namelijk echt van elke dag en herinner me telkens weer om dankbaar te zijn van elk moment.”