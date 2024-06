Emir Qatar volgende week naar Nederland, ontmoet koning en Rutte

De emir van Qatar, Tamim bin Hamad bin al-Thani, brengt volgende week maandag samen met zijn vrouw een officieel bezoek aan Nederland. Hij zal worden ontvangen door koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Vlak voor het vertrek van Mark Rutte uit het Torentje ontmoet de emir ook de demissionair premier.

Ook de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Jan Anthonie Bruijn en Martin Bosma zullen de emir ontvangen. Verder doet hij mee aan een rondetafelgesprek met topmensen van bedrijven.

Het bezoek zal in het teken staan van de “verdere versterking van de brede relatie” tussen Nederland en Qatar, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Die is de “afgelopen jaren sterk ontwikkeld”, onder meer op het gebied van stabiliteit en veiligheid.

Afgelopen najaar ging Rutte op uitnodiging van de emir naar Qatar. Toen ging het over de onderhandelingen tussen Israël en Hamas waar de golfstaat een rol in pakte. Het land speelt volgens de RVD ook een belangrijke rol in de Europese en Nederlandse energiezekerheid.