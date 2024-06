Emir van Qatar bezoekt Rutte en koningspaar

Mark Rutte ontvangt maandag voor het laatst in zijn functie als minister-president een buitenlandse leider. De emir van Qatar, sjeik Tamim bin Hamad Al Thani, komt langs op het Binnenhof. De emir wordt ook ontvangen door koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Ook brengt hij een bezoek aan de Staten-Generaal.

“Het bezoek staat in het teken van de verdere versterking van de brede relatie tussen Nederland en Qatar”, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst. Ook is er een gesprek op ministerieel niveau met toplieden van Nederlandse bedrijven.

De banden met Qatar zijn de afgelopen jaren sterker geworden. Qatar hielp bij de evacuatie van Nederlanders uit Afghanistan en bemiddelt in de oorlog tussen Hamas en Israël. In het kader van dat laatste conflict was Rutte in november nog in Qatar.

Na de Russische inval in Oekraïne twee jaar geleden werd Qatar ook belangrijker voor de energiezekerheid omdat Europa niet meer afhankelijk wilde zijn van Russisch gas. Qatar is ‘s werelds grootste exporteur van vloeibaar gemaakt aardgas (lng).

Eind 2022 was Qatar gastland voor het WK voetbal. Dat evenement was omstreden omdat bij de bouw van de stadions duizenden arbeidsmigranten omgekomen zouden zijn. Tijdens het WK kwam naar buiten dat Qatar invloed zou hebben gekocht in het Europees Parlement.