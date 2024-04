Buckingham Palace deelt geen details over ziekte koning Charles

Buckingham Palace is niet van plan meer informatie te delen over de vorm van kanker die bij koning Charles is vastgesteld en ook niet over de behandeling ervan. Dat schrijft de Britse krant The Independent dinsdag, voorafgaand aan het eerste werkbezoek van de koning sinds zijn diagnose openbaar werd.

De 75-jarige Charles hervat dinsdag zijn werkzaamheden, nadat in februari van dit jaar bekend werd dat hij kanker heeft. Hij bezoekt samen met zijn vrouw, koningin Camilla, een behandelingscentrum voor de ziekte. Het koningspaar zal daar enkele families ontmoeten die ermee te maken hebben.

De ziekte van Charles kwam aan het licht na een behandeling voor een vergrote prostaat. Buckingham Palace bevestigde destijds dat de koning geen prostaatkanker heeft.