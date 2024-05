Don McLean: prins Harry begrijpt niets van Amerika

Don McLean heeft opnieuw uitgehaald naar prins Harry. De American Pie-zanger haalt in een interview met de tabloid The Daily Mail een oude vete met de Britse prins op. De Amerikaan vindt dat Harry niets begrijpt van de Verenigde Staten, het land waar hij nu enkele jaren woont.

De onmin tussen McLean en Harry gaat over een passage uit de autobiografie van de prins. Hierin beschrijft Harry enigszins neerbuigend het interieur van Graceland, het huis waar Elvis Presley woonde. McLean uitte hier eerder al zijn ongenoegen over, maar haalt nu opnieuw uit naar de Britse prins.

“Hij snapt niet dat Elvis de koning van de armelui is”, zegt de 78-jarige muzikant tegen The Daily Mail. “Hij had niets, maar zijn platen behoren tot de beste die ooit zijn gemaakt. Zijn familie was zo arm als maar kon en Harry bekritiseerde het huis van Elvis alsof hij het vergeleek met Buckingham Palace. Hij slaat daarmee volledig de plank mis”, vindt de Amerikaan.

Volgens McLean snapt de hertog van Sussex gewoon helemaal niets van Amerika. “Hij is iemand die is opgevoed om beleefd te zijn, maar je bekritiseert Amerika niet als je hier als onze gast woont.”