Britse royals in juni naar herdenking D-Day in Frankrijk

Koning Charles en koningin Camilla gaan in juni naar Frankrijk voor de herdenking van D-Day. Zij worden vergezeld door andere leden van de Britse koninklijke familie, maakte Buckingham Palace vrijdag bekend. Dit jaar is het 80 jaar geleden dat de geallieerden op 6 juni (D-Day) in de Tweede Wereldoorlog aan de kust van het Franse Normandië aankwamen.

Op woensdag 5 juni zullen de koning en de koningin samen met prins William in Portsmouth de Britse nationale herdenking van D-Day bijwonen. Prinses Anne, de zus van koning Charles, zal een standbeeld onthullen en in Normandië een receptie bijwonen met leden van het Regina Rifle Regiment. Zij zal in haar rol als president van de Oorlogsgravencommissie van het Gemenebest ook de jaarlijkse herdenkingsdienst in de kathedraal van Bayeux bijwonen. In de avond zal Anne een toespraak houden ter herdenking van allen die hun leven hebben verloren tijdens de operatie op 6 juni 1944.

Charles en Camilla zullen op donderdag 6 juni in Ver-sur-Mer het herdenkingsevenement van het Ministerie van Defensie en de Royal British Legion bijwonen. Prins William is die dag in Courseulles-sur-Mer waar hij aanwezig is bij de Canadese herdenkingsceremonie in het Juno Beach Centre. Later zal hij ook de internationale herdenkingsceremonie op Omaha Beach in Saint Laurent sur Mer bijwonen. Hier komen meer dan 25 staatshoofden en veteranen van over de hele wereld bijeen om D-Day te gedenken, onder wie de Belgische koning Filip en koningin Mathilde.