Camilla benoemt Douglas op Isle of Man officieel tot stad

De Britse koningin Camilla was woensdag op het eiland Isle of Man. Ze was daar om de hoofdstad van het eiland, Douglas, officieel tot stad te benoemen. Douglas kreeg die status al in mei 2022 als onderdeel van de viering van het platina jubileum van koningin Elizabeth.

Tijdens haar bezoek aan het eiland onthulde Camilla onder meer een plaquette in Douglas. Ze ontmoette ook vertegenwoordigers van verschillende liefdadigheidsinstellingen en hoogwaardigheidsbekleders. Op het stadhuis overhandigde zij de documenten waarmee de stadsrechten worden toegekend. De koningin hield ook een toespraak namens haar man, koning Charles.

Veel mensen stonden langs de weg te wachten om de koningin te zien. Volgens de BBC was in 2003 koningin Elizabeth de laatste monarch die op bezoek was op het eiland. Camilla was er in 2012 voor het laatst, toen nog als hertogin van Cornwall.