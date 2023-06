Catherine en Federer tennissen en leren over werk ballenjongens

De Britse prinses Catherine heeft samen met de Zwitserse oud-toptennisser Roger Federer meer geleerd over het werk van de ballenjongens en -meisjes op Wimbledon. In een video krijgen de twee zondag uitleg over wat het inhoudt om naast de baan te staan tijdens een van de grootste tennistoernooien ter wereld.

Federer, die het Britse grastoernooi acht keer won, slaat eerst samen met de prinses een balletje voordat ze samen met de ballenjongens- en meisjes een aantal oefeningen doen. Zo leren ze hoe ze ballen aan moeten geven aan de tennissers op de baan en hoe ze ballen het beste naar de overkant van de baan kunnen rollen.

De twintigvoudig grandslamwinnaar is diep onder de indruk van de trainingen die de jongeren ondergaan. “Goede oefeningen hoor, ik ben echt onder de indruk.” Ook de tennis-skills van Catherine kunnen op waardering van de Zwitser rekenen.

Als beschermvrouwe van de All England Lawn Tennis and Croquet Club, de organisator van Wimbledon, spreekt Catherine haar waardering uit voor wat ze van de jongeren geleerd heeft. “De discipline en alles wat jullie hier geleerd hebben, kunnen jullie toepassen op andere dingen in het leven”, zegt ze. “Om te zien hoeveel toewijding en tijd jullie in de training hebben gestopt zodat alles goed gaat als het toernooi begint, is ongelofelijk. Bedankt daarvoor.”