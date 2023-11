Charles en Camilla zwaaien Zuid-Koreaanse president en vrouw uit

De Britse koning en koningin Charles en Camilla hebben donderdagochtend de Zuid-Koreeanse president Yoon Suk-yeol en zijn vrouw Kim Keon-hee uitgezwaaid. Het Britse hof deelt beelden van het afscheid via social media. De president van Zuid-Korea was met zijn vrouw in het Verenigd Koninkrijk voor een driedaags staatsbezoek.

Op de videobeelden is te zien hoe Charles en Camilla zij aan zij zwaaien naar de auto waarin Yoon Suk-yeol en Kim Keon-hee zitten. Vervolgens vertrekt de auto uit Buckingham Palace.

De afgelopen dagen werden de Zuid-Koreaanse president en zijn vrouw ontvangen door Charles en Camilla voor onder meer een privélunch en een staatsbanket. De president ontmoette ook Sophie, de hertogin van Edinburgh en premier Rishi Sunak.

Het was het tweede inkomende staatsbezoek sinds Charles koning werd. In november 2022 ontving hij de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa.