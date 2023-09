Donald Trump zou graag in debat gaan met Meghan, de vrouw van prins Harry. De twee hebben in het verleden enkele keren naar elkaar uitgehaald. De oud-president van de Verenigde Staten zou het daar graag nog eens met de hertogin van Sussex over willen hebben.

De 77-jarige politicus drong er bij radiopresentator Hugh Hewitt op aan om een eventueel debat met Meghan te organiseren. “Laten we dat gaan doen. Ik zou graag met haar in debat gaan, dat zou ik top vinden. Ik ben het zo oneens met wat zij allemaal doet.”

Twee jaar geleden beschuldigde Trump de hertogin ervan dat zij wijlen koningin Elizabeth “respectloos” behandelde. “Ze is erg respectloos geweest tegenover de koninklijke familie en in het bijzonder de koningin”, zei de oud-president toen in een interview met GB News. Trump zelf noemde koningin Elizabeth in het gesprek “zo’n geweldige vrouw, zo’n geweldig persoon, een historisch persoon”.

Op haar beurt heeft Meghan in 2016 een keer uitgehaald naar Trump, die toen in de race was om president van de VS te worden. De voormalig actrice noemde hem toen “vrouwonvriendelijk” en iemand die verdeeldheid zaaide. Ook zei Meghan dat ze naar Canada zou verhuizen als Trump president zou worden.