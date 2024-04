Edward en Sophie overzien ‘historische’ wisseling van de wacht

Franse soldaten hebben voor het eerst deelgenomen aan de wisseling van de wacht bij Buckingham Palace in Londen. De troepen werden geïnspecteerd door Edward en Sophie, de hertog en hertogin van Edinburgh. Het was de eerste keer dat een land dat niet tot het Gemenebest behoort deelnam aan de ceremonie.

De speciale ceremonie was onderdeel van de viering van de Entente Cordiale. Dit verdrag tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk werd maandag precies 120 jaar geleden ondertekend. Andersom deden Britse troepen ook mee aan de wisseling van de wacht bij het Élysée in Parijs. De Franse president Emmanuel Macron was daarbij aanwezig.

Koning Charles en koningin Camilla brachten afgelopen jaar een staatsbezoek aan Frankrijk. Dat bezoek stond ook in het teken van de vriendschap tussen de twee landen.