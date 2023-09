Gezin William op sterfdag Queen: we missen je allemaal

Prins William en zijn vrouw prinses Catherine staan vrijdag op social media stil bij het overlijden van koningin Elizabeth, precies een jaar geleden. Het koppel deelt onder meer een foto waarop de voormalige koningin wordt omringd door haar achterkleinkinderen.

“Vandaag herdenken we het buitengewone leven en de erfenis van Hare Majesteit koningin Elizabeth. We missen je allemaal”, melden de prins en prinses van Wales in de berichten die op Instagram en X, voorheen Twitter, te lezen zijn. De posts worden ondertekend met WC, de voorletters van het paar.

De moeder van de huidige koning Charles en grootmoeder van prins William stierf op 8 september 2022 op 96-jarige leeftijd in haar Schotse kasteel Balmoral. Ze was met zeventig jaar op de troon de langst regerende monarch uit de Britse geschiedenis.