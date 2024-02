Harry en Meghan aangekomen in Canada voor Invictus Games

Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn aangekomen in Canada voor een bezoek dat in het teken staat van de Invictus Games. De Daily Mail deelt foto’s van de Sussexes die zijn geland in Vancouver.

De door Harry bedachte Invictus Games zijn volgend jaar in Vancouver en Whistler. Het koppel zal tijdens het bezoek vast vooruitblikken op het sportevenement dat in 2025 in februari wordt gehouden. Volgens de Daily Mail is het stel drie dagen in Canada.

De Invictus Games is een toernooi voor veteranen die fysiek of mentaal gewond zijn. De vorige editie was vorig jaar in het Duitse Düsseldorf. Daarvoor was het evenement in Den Haag.