Harry wordt eerste prins in eeuw in getuigenbank

Prins Harry gaat deze week geschiedenis schrijven als hij een getuigenis aflegt in de rechtszaak tegen Mirror Group Newspapers (MGN). Het is voor het eerst in meer dan een eeuw dat een vooraanstaand lid van de Britse koninklijke familie dat doet.

In 1891 nam toenmalig prins Edward, de latere koning Edward VII, plaats in de getuigenbank. Hij legde toen een verklaring af over het zogeheten Royal Baccarat-schandaal, over een luitenant-kolonel van de Scots Guards die beschuldigd werd van valsspelen bij een potje kaarten.

Het is korter geleden dat een lid van de koninklijke familie moest voorkomen. In 2002 bekende prinses Anne, de tante van Harry, schuld nadat haar hond twee kinderen had gebeten. Ze kreeg een boete van 500 pond en moest een schadevergoeding van 250 pond aan de slachtoffers betalen.

Dat was de eerste keer sinds de zeventiende eeuw dat een familielid voor een misdrijf is veroordeeld. Koning Charles I (1600-1649) werd wegens hoogverraad veroordeeld en vervolgens onthoofd.