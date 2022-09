Joe Biden in Londen aangekomen voor begrafenis Elizabeth

De Amerikaanse president Joe Biden en zijn vrouw Jill zijn in het Verenigd Koninkrijk aangekomen voor de staatsbegrafenis van koningin Elizabeth. Het presidentiële regeringstoestel landde zaterdagavond op luchthaven Londen Stansted, melden meegereisde journalisten.

De Bidens gaan zondag naar Westminster Hall om bij de kist van Elizabeth afscheid te nemen en wonen daarna een receptie bij in Buckingham Palace. Volgens het Witte Huis reist Biden maandag terug naar de Verenigde Staten en spreekt hij woensdag voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.