Koning Charles heet president Biden welkom op Windsor Castle

De Amerikaanse president Joe Biden is maandagmiddag aangekomen bij Windsor Castle voor zijn bezoek aan koning Charles. Op beelden van Britse media is te zien dat de twee elkaar lachend de hand schudden.

De koning en de president namen vervolgens plaats op een podium waarna beide volksliederen werden gespeeld. Na het ceremonieel gingen Charles en Biden naar binnen. De twee zullen het onder meer hebben over initiatieven om klimaatverandering tegen te gaan.

Het is de eerste keer dat ze elkaar zien sinds het overlijden van koningin Elizabeth in september. De president was niet aanwezig bij de kroning van Charles in mei, zijn vrouw Jill was toen alleen naar Londen gekomen.

Biden kwam maandag aan in Londen. Hij ging eerst naar premier Rishi Sunak.