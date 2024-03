Een man is in de nacht van zaterdag op zondag volgens ooggetuigen het hoge snelheid ingereden op het hek voor de hoofdingang van Buckingham Palace in Londen. De ooggetuigen hadden het over “een enorme klap”. Britse media berichten dat de automobilist heel snel door gewapende agenten uit de wagen werd gehaald en overmeesterd.

Hij is aangehouden voor opzettelijke vernieling en naar een ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt het voorval en wat de man ertoe dreef.