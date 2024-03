Meisje dat steun kreeg van Catherine spreekt haar bemoedigend toe

Prinses Catherine heeft een steunbetuiging ontvangen van het meisje dat zij meerdere keren openlijk steunde toen die voor kanker behandeld werd. Dat schrijft de Daily Mail.

Mila onderging een behandeling voor leukemie tijdens de pandemie in 2020, toen een foto van haar in quarantaine bij Catherine terechtkwam. Een telefoongesprek volgde, en uiteindelijk schreef Catherine het nu 8-jarige meisje zelfs een handgeschreven brief nadat ze schoon verklaard was. Nu Catherine zelf onder behandeling blijkt voor kanker, heeft Mila een kaart teruggeschreven waarin ze de prinses een hart onder de riem steekt.

“Je zult dapper zijn, zoals ik ook was, en je zult vechten zoals ik dat ook heb gedaan”, staat op de kaart, waarmee de band tussen de twee na meerdere ontmoetingen wordt voortgezet. Beide ontmoetingen vonden plaats in 2021, waaronder op een koninklijk verblijf in Schotland. Catherine had Mila beloofd daarvoor in het roze gekleed te gaan, omdat het de lievelingskleur van het meisje is.