Mensen in Edinburgh al vroeg in de rij voor kist Elizabeth

In Edinburgh in Schotland stonden mensen dinsdagochtend al vroeg in de rij om een laatste groet te brengen aan koningin Elizabeth. Volgens Britse media staat de rij tot om de hoek van de St. Giles’ Cathedral waar de kist van de donderdag overleden vorstin staat.

Mensen konden maandagavond voor het eerst afscheid nemen van de Queen. Tienduizenden maakten van de gelegenheid gebruik. Dinsdag ligt de koningin tot laat in de middag opgebaard in de kathedraal.

De kist wordt dinsdagavond naar Londen overgevlogen. Woensdag gaat de kist verder naar Westminster Hall waar het publiek ook afscheid mag komen nemen. De staatsbegrafenis van Elizabeth is komende maandag.