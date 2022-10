Netflix zoekt nog steeds naar Harry voor The Crown

Netflix is op zoek naar een acteur die de jonge prins Harry kan spelen in de serie The Crown, zo blijkt uit een oproep die online is gezet uit naam van de casting director van de serie. Er wordt gezocht naar een jongeman tussen de 16 en 20 jaar oud, die in november al kan beginnen. Ervaring met professioneel acteren is geen must, zo luidt de oproep, zolang de acteur maar op de jonge prins lijkt.

Om kans te maken op de rol in de awardwinnende serie over het Britse koningshuis is enkel een mailtje nodig, met daarin een recente selfie en een filmpje van niet meer dan 30 seconden, waarin verteld wordt over “iets wat je leuk vindt om te doen”. Samen met wat persoonlijke informatie wordt verzocht de mail zo snel mogelijk naar de casting director te sturen.

De rol is voor het zesde seizoen van The Crown, terwijl het vijfde nog online moet komen. Dat gaat in november gebeuren, wanneer de opnames voor de jonge Harry ook starten. Eerder werd bekendgemaakt dat de zesde reeks ook de laatste zal zijn van de succesvolle serie.