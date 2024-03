Ook CNN onderzoekt alle foto’s geleverd door William en Catherine

Ook de Amerikaanse nieuwsorganisatie CNN gaat de door prins William en prinses Catherine aangeleverde foto’s opnieuw controleren. Eerder maakte het Franse persbureau AFP bekend dat te gaan doen, naar aanleiding van een foto van Catherine en haar kinderen die de prinses zelf had bewerkt.

CNN noemt de aanpassingen van Catherine “onacceptabel”. “Bij redactionele fotografie passen fotojournalisten en redacteuren vaak de belichting of kleurbalans van een foto aan om de scène nauwkeuriger weer te geven. De meeste nieuwsorganisaties, waaronder CNN, vinden het onacceptabel de pixels van een foto te veranderen of manipuleren. Als je dat doet, verander je de realiteit van de situatie die de foto moet documenteren”, aldus CNN.

Verscheidene nieuwsorganisaties en persbureaus als AFP plaatsten de foto in eerste instantie, maar trokken die later terug toen bleek dat het beeld gemanipuleerd was. Catherine bood haar excuses aan in een bericht op social media. “Zoals zoveel amateurfotografen doen, experimenteer ik soms met het bewerken”, zei ze.

Catherine is zelf beschermvrouwe van The Royal Photographic Society, een liefdadigheidsinstelling die mensen wil leren over fotografie.