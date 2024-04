Oostvleugel van Buckingham Palace deze zomer open voor publiek

Het publiek kan deze zomer de oostvleugel van Buckingham Palace bezoeken. Dat heeft de Royal Collection Trust, de stichting die namens de Britse royals de koninklijke verzamelingen beheert, woensdag bekendgemaakt.

De oostvleugel van het koninklijk paleis in Londen werd omstreeks 1840 gebouwd voor koningin Victoria en haar familie en was bedoeld als ontspanningsruimte. Tegenwoordig wordt dit deel van het paleis in Londen vooral gebruikt voor officiële ontvangsten. Tot deze vleugel behoort ook het grote balkon waar de Britse koninklijke familie op speciale feestelijke momenten acte de présence geeft en de bevolking toezwaait.

De toegang tot deze vleugel is nu mogelijk dankzij een grote renovatie de afgelopen jaren. De bedoeling van deze grote verbouwing was onder meer om de verouderde infrastructuur van het paleis toekomstbestendiger te maken. Bezoekers kunnen het paleis overigens alleen maar in kleine groepjes onder leiding van een gids betreden.

Vooralsnog zal de vleugel alleen in juli, augustus en september een beperkt aantal dagen te bezichtigen zijn.