Oude elektrische Jaguar van koning Charles geveild

Een oude elektrische auto van koning Charles wordt volgende maand geveild. De Jaguar I-Pace gaat op 2 maart onder de hamer bij veilinghuis Historics Auctioneers.

Charles kocht de wagen in 2018 en liet hem destijds verven in zijn favoriete kleur Loire Blue. Die tint gebruikte Jaguar niet voor elektrische modellen en daardoor is het de enige Jaguar I-Pace in die kleur.

Volgens het veilinghuis heeft Charles vaak in de auto gereden, maar was hij niet het enige lid van de koninklijke familie die dat deed. Zo zou onder anderen koningin Elizabeth in de Jaguar hebben gezeten.

Hoewel de auto sinds 2021 een andere eigenaar heeft, verwacht Historics Auctioneers door de koninklijke link een fikse opbrengst. Die wordt geschat op een bedrag van maximaal 70.000 pond, omgerekend ruim 81.000 euro.