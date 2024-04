Paleiswachten Buckingham Palace spelen hymne van NAVO

Ook in het Verenigd Koninkrijk is stilgestaan bij het 75-jarig bestaan van de NAVO. De Band of the Welsh Guards speelde bij de wisseling van de wacht bij Buckingham Palace de hymne van het militaire bondgenootschap. Het Britse hof deelde op sociale media een fragment van het moment.

De hymne werd in 1989 gecomponeerd ter ere van het 40-jarig bestaan van de NAVO, door André Reichling. In 2018 werd het formeel aangenomen als de officiële hymne van de organisatie.

De NAVO bestaat donderdag precies 75 jaar. Het Verenigd Koninkrijk is sinds de oprichting in 1949 lid van het bondgenootschap, dat momenteel 32 leden heeft.

Ook koning Willem-Alexander besteedde eerder op donderdag op sociale media aandacht aan het jubileum. “Samen met onze NAVO-bondgenoten verdedigen we wat ons dierbaar is, al 75 jaar lang. Met de NAVO staan we sterk te midden van alle onzekerheden, óók in de toekomst”, schreef hij onder meer.