Prins Charles bij afschaffing monarchie op Barbados

De Britse prins Charles was dinsdag aanwezig bij de inauguratie van Dame Sandra Mason als eerste president van Barbados. De ceremonie waarmee het land officieel een republiek is geworden, vond om middernacht plaats in de hoofdstad Bridgetown, op de Onafhankelijkheidsdag van de eilandstaat.

Daarmee heeft het Caribische eiland officieel afscheid genomen van de Britse koningin Elizabeth II als staatshoofd. Het eiland blijft als republiek onderdeel van het Britse Gemenebest.

Charles keek toe hoe de koninklijke standaard, de persoonlijke vlag van Elizabeth II, werd neergehaald en de nieuwe republiek Barbados werd uitgeroepen. Het is een stap waarvan republikeinen hopen dat het als voorbeeld dient voor andere voormalige Britse koloniën die Elizabeth nog als staatshoofd hebben.

Met een toespraak onderstreepte de Britse troonopvolger nog eens de voortdurende vriendschap tussen de twee landen, ondanks de centrale rol die Groot-Brittannië speelde tijdens de trans-Atlantische slavenhandel. Koningin Elizabeth zelf had felicitaties overgebracht aan Mason en aan alle inwoners van Barbados die ze veel geluk, vrede en welvaart toewenste.

Queen Elizabeth heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat de verschillende landen zelf bepalen welke staatsvorm ze wensen. Behalve van het Verenigd Koninkrijk is Elizabeth onder meer koningin van Australië, Canada en Nieuw-Zeeland en een hele trits voormalige Britse koloniën in het Caribisch gebied.