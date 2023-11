Prinses Eugenie onzeker over uiterlijk door constante aandacht

Prinses Eugenie heeft zich uitgesproken over de problemen die ze in haar jeugd had met haar uiterlijk. De dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson vertelde daarover in een aflevering van de podcast Table Manners, waar ze aanschoof bij hosts Jessie en Lennie Ware.

De gastvrouwen vroegen Eugenie hoe het voor haar voelde dat haar outfits en verschijning vaak onderwerp van gesprek zijn. “Ik denk dat dat zeker wel wat problemen heeft veroorzaakt”, stelde de 33-jarige prinses over de constante opmerkingen over haar uiterlijk. “Ik denk dat iedereen dat wel heeft als ze in de publieke belangstelling staan.”

De prinses, die nu met haar man Jack Brooksbank en hun twee kinderen in Portugal woont, heeft er inmiddels wat minder last van. “Portugal is geweldig, omdat ik in trainingspak naar de supermarkt kan gaan en het niemand wat kan schelen”, grapte ze.

In de podcast kwamen ook andere onderwerpen ter sprake, zoals hoe het was om te dineren met haar grootmoeder koningin Elizabeth. Ook vertelde Eugenie over haar eigen podcast die ze vorig jaar met haar vriendin Julia de Boinville is begonnen. In Floodlight vraagt de prinses aandacht voor moderne slavernij.