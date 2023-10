Prinses Eugenie vindt Instagram enorm stressvol

Prinses Eugenie vindt Instagram “het meest stressvolle ding” dat er is. De jongste dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson is altijd erg “nerveus” voordat ze iets post.

“Voordat ik iets post, stuur ik zo’n vijf mensen een berichtje of het oké is, of ik geen spelfout heb gemaakt of dat ik niet in de problemen kom”, vertelt Eugenie (33) in de podcast White Wine Question Time.

De prinses vond het dan ook erg spannend om in 2018 een account aan te maken, maar ze besloot het toch te doen. “Ik wil dat mensen de echte ik leren kennen”, zegt ze. “En dat ze weten dat ik een gevoel voor humor heb.”