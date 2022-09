Queen’s House bij Tower of London heet nu King’s House

Queen’s House bij The Tower of London heeft een nieuwe naam gekregen nu Charles officieel koning is van het Verenigd Koninkrijk. Het gebouw heet nu King’s House.

The Tower of London deelt via Twitter een video, waarop te zien is dat de vorige naam op het gebouw is overgeschilderd. Nu staat er ‘King’s House’.

Het gebouw tegenover Tower Green is naar verluidt rond 1530 gebouwd voor de tweede vrouw van Henry VIII, Anne Boleyn. Nu verblijft de toezichthouder van de Tower of London hier.