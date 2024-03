Sarah Ferguson hoopt in Australië te leren van jonge activisten

Sarah Ferguson is deze week in Australië voor het evenement Global Citizen NOW: Melbourne, waarvan ze medevoorzitter is. De hertogin van York hoopt daar te “leren van de geweldige jonge activisten”, vertelt ze aan het entertainmentblad People. Global Citizen zet zich in voor armoedebestrijding wereldwijd, een thema dat ook centraal staat tijdens de bijeenkomst deze week.

“Ik hou van de energie en het enthousiasme van jonge mensen en ik geef veel om de zaken waarop Global Citizen zich richt: het beëindigen van armoede en het strijden voor de planeet. Ik ben hier om te luisteren, te leren en mijn stem te gebruiken om deze boodschappen kracht bij te zetten”, zegt de ex-vrouw van prins Andrew.

Ferguson is benieuwd naar wat de activisten vertellen en wil zelf graag het “bewustzijn” van mensen vergroten. “We moeten als we deze aarde verlaten, weten dat de kleinkinderen van onze kleinkinderen hier kunnen leven en gedijen.”

Door haar dochters Beatrice en Eugenie denkt de hertogin veel na over dergelijke thema’s. “Mijn dochters zijn ongelooflijke, briljante, gepassioneerde jonge activisten en ze inspireren me voortdurend.”