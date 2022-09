Truss en parlementariërs leggen eed van trouw af aan Charles

De Britse premier Liz Truss en een eerste groep leden van het Lagerhuis hebben een eed van trouw afgelegd aan het nieuwe staatshoofd Charles. Voorzitter Lindsay Hoyle zei dat de rest van de parlementariërs vanwege “tijdsbeperkingen” een andere keer de eed kunnen afleggen.

Het Lagerhuis is bijeen voor een zeldzame zitting op zaterdag, ook om eerbetonen aan de overleden koningin Elizabeth uit te spreken. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 22.00 uur lokale tijd en eindigt met een condoleancebericht aan de koning. Het is volgens Britse media de laatste keer dat het Lagerhuis bijeen is totdat de periode van nationale rouw is afgelopen.