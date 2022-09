Uitvaart Elizabeth ook veel bekeken via internet

De uitvaart van koningin Elizabeth is maandag niet alleen volop via televisie gevolgd, maar ook via internet. De stream op de website en in de app van de NOS is zo’n 1,3 miljoen keer gestart door 630.000 unieke bezoekers.

Volgens de NOS is dat een relatief hoog aantal, al duurde de stream van ’s ochtends tot het einde van de middag wel “zeer lang”. “Het aantal streams is vergelijkbaar met de aantallen die we hebben gehaald met een gemiddelde stream van de Olympische Winterspelen van 2022”, zegt een woordvoerder.

De uitzendingen op NPO 1 en NPO 2 werden allebei gemiddeld door 1,4 miljoen kijkers gezien, zo meldde Stichting KijkOnderzoek eerder dinsdag. Naar het eerste deel op NPO 1, met daarin de afscheidsdienst in Westminster Abbey, keken ruim 3,5 miljoen mensen minstens een minuut. Het tweede deel op NPO 2 bereikte 2,6 miljoen kijkers.

Naar de registratie van de uitvaart op RTL Z keken 61.000 mensen. De BBC trok daarnaast aanzienlijk meer Nederlandse kijkers dan op een normale maandag. BBC1 en BBC2 hadden een bereik van ruim 600.000 kijkers.