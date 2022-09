Vier kinderen koningin Elizabeth houden wake in kathedraal

De vier kinderen van wijlen koningin Elizabeth hebben maandagavond in de St. Giles’ Cathedral in Edinburgh een wake gehouden bij de kist van hun moeder. Het lichaam werd hier maandagmiddag heengebracht. De overleden koningin ligt in de kathedraal tot dinsdagmiddag.

De vier kinderen hebben zichzelf maandagavond allemaal gepositioneerd bij één hoek van de kist. Het gaat om koning Charles III, prinses Anne en de prinsen Andrew en Edward. Zij kwamen rond 20.30 uur (Nederlandse tijd) aan in de kathedraal en zullen enige tijd bij de kist blijven staan.

Vooral de aanwezigheid van prinses Anne is bijzonder te noemen. De wake werd in het verleden alleen verricht door mannelijke leden van de koninklijke familie.

In de kathedraal begon maandag rond 16.15 uur Nederlandse tijd een herdenkings- en dankdienst voor de koningin. Alle herdenkingsactiviteiten in Schotland zijn onderdeel van Operatie Eenhoorn, het plan dat is opgesteld voor het geval Elizabeth in Schotland zou komen te overlijden.