Wassen beelden Harry en Meghan tijdelijk bij andere royals gezet

De wassen beelden van prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn in aanloop naar het platina jubileum van koningin Elizabeth tijdelijk bij de rest van de familie gezet in Madame Tussauds. Daarnaast hebben de beelden van zowel Harry en Meghan als van de rest van de familie een make-over gekregen in het wassenbeeldenmuseum in Londen.

Prins Harry en Meghan, die in Californië wonen, reizen met hun kinderen Archie en Lilibet naar Londen om het jubileum te vieren. Daarom zijn de beelden van het stel gedurende de festiviteiten bij de rest van de royals geplaatst. Het museum haalde de beelden in 2020 bij de rest van de Britse royals weg en verplaatste ze naar een ander gedeelte, nadat het koppel besloot de koninklijke werkzaamheden neer te leggen.

De reünie van de beelden duurt twee weken, daarna worden de nabootsingen van Meghan en Harry weer verplaatst. Prins Charles, prins William en prins Harry hebben een smoking gekregen vanwege het jubileum. De koningin zelf draagt een witte jurk met Swarovski-steentjes, die is gebaseerd op de jurk die ze draagt op het officiële portret voor haar jubileum. Camilla, de hertogin van Cornwall, draagt een blauwe baljurk, Catherine heeft de jurk aan die ze droeg tijdens een bezoek aan Pakistan in 2019 en Meghan draagt een rode jurk die zij in 2020 aanhad bij een bezoek aan de Royal Albert Hall.

Het jubileumweekend vindt van donderdag 2 tot en met zondag 5 juni plaats in het Verenigd Koninkrijk. Op de laatste dag van de vieringen staan onder andere de Big Jubilee Lunches op het programma en een parade met de gouden koets door de straten van Londen. Het lange feestweekend wordt afgesloten met de zogeheten Platinum Jubilee Pageant.