Wendell Pierce koestert speciale band met Suits-dochter Meghan

Acteur Wendell Pierce heeft altijd een speciale band gehad met hertogin Meghan, die vroeger samen met hem te zien was in de tv-serie Suits. In gesprek met E! News deelt Pierce wat hij tegen Meghan zij voordat ze zich verloofde met de Britse prins Harry.

“Ik zal me de laatste dag van de opnames met Meghan altijd herinneren, dat was de trouwscène vlak voor haar verloving met de prins”, zegt de acteur die in de serie de rol van advocaat Robert Zane speelde. “Ik zei tegen Meghan dat haar leven een wervelwind zou worden. ‘Je zal in een bubbel terechtkomen. Maar weet dat wat er ook gebeurt, je altijd vrienden hebt. En ik hoop dat ik daar ook onderdeel van ben’, zei ik.”

In seizoen zeven van de advocatenserie trouwde Meghans personage Rachel Zane met advocaat Mike Ross (Patrick J. Adams). Een jaar later trouwde de voormalige actrice zelf met prins Harry, waarna ze verder door het leven ging als hertogin Meghan. Pierce is blij met hoe hij het destijds heeft afgesloten. “Ik ben zo dankbaar dat ik dit tegen haar kon zeggen voordat ze trouwde en hertogin werd.”