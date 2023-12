William feliciteert Mary Earps, sportpersoonlijkheid van het jaar

Prins William heeft Mary Earps gefeliciteerd, die is uitgeroepen tot BBC Sports Personality of the Year 2023. De keepster van Manchester United heeft de titel verdiend, schrijft de prins van Wales op X.

“Zeer verdiend, Mary. Gefeliciteerd!”, is in het bericht te lezen. Daarbij deelt de prins een bericht van de BBC, waarin wordt bekendgemaakt dat de award dit jaar naar Earps gaat. De sportster krijgt de prijs vanwege haar sportprestaties dit jaar.

Earps is vereerd met het winnen van de award, zei ze bij het in ontvangst nemen van de prijs tijdens de Sports Personality of the Year awards van de BBC. “Ik ben echt heel erg dankbaar.”