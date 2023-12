William zwaait cadetten van Naval College in Dartmouth uit

Prins William heeft donderdag een toespraak gehouden bij de jaarlijkse uitzwaaiceremonie van de Lord High Admiral’s Division op het Britannia Royal Naval College in Dartmouth. De prins van Wales heeft zelf ook aan de academie gestudeerd.

Getooid in een marineblauwe jas met een pet op en een zwaard om zijn middel, gaf William zijn speech aan de cadetten die werden uitgezwaaid. De prins vertegenwoordigde zijn vader, koning Charles. Volgens William heeft het Naval College in Dartmouth “een speciaal plekje” in zijn hart. Hij heeft er zelf gestudeerd en het is de plek waar zijn familiegeschiedenis ontstond. “Het is algemeen bekend dat mijn grootmoeder en grootvader elkaar hier ontmoet hebben, terwijl mijn overgrootvader koning George VI de taken uitvoerde die ik hier nu uitvoer”, zei hij over koningin Elizabeth en haar echtgenoot prins Philip.

In totaal werden meer dan tweehonderd cadetten van de academie uitgezwaaid voordat zij worden uitgezonden. Behalve de speech van William was er ook een parade en werd de prins van Wales uitgenodigd om de koninklijke garde te inspecteren.