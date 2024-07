Engelse voetballers naar de koning bij winst EK-finale

Als Engeland zondag de finale van het EK voetbal wint, mag het team op audiëntie bij koning Charles op Buckingham Palace. Dat meldt de Britse krant The Standard.

Volgens The Standard zijn de voorbereidingen voor de festiviteiten bij een overwinning in volle gang. Maandag staat onder meer een koninklijke receptie op het programma. Een dag later volgt een parade door Londen richting Buckingham Palace.

Engeland plaatste zich woensdag ten koste van Nederland voor de finale. De eindstrijd is tegen Spanje.