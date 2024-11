EO gaat kerstboom ontsteken bij Paleis Het Loo in Apeldoorn

De EO komt half december met een programma om het kerstseizoen te openen. Anne-Mar Zwart presenteert op 12 december De Nationale Kerstboom. In de show ontsteekt zij, met tal van artiesten, een kerstboom op het bordes van Paleis Het Loo in Apeldoorn. April Darby, Jamai, Vajèn van den Bosch, Wolter Kroes en Dennis van Aarssen werken mee aan de uitzending, maakte de EO dinsdag bekend.

Tijdens de uitzending worden volgens de omroep ook “alle hoofdrolspelers van het klassieke kerstverhaal die bij de pasgeboren Jezus rondom de kribbe staan geïntroduceerd”. De verteller is Bas Ragas.

De EO stelt dat het ontsteken van de ‘nationale kerstboom’ in talloze landen al jaren een groots moment is. Zo wordt op Buckingham Palace, bij het Witte Huis en in Buenos Aires op vergelijkbare wijze feestelijk de start van de kerstperiode gevierd. De EO zet erop in dat het ontsteken van de boom ook in Nederland een traditie wordt.