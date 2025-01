Eugenie bezoekt door Charles opgerichte kunstschool

De Britse prinses Eugenie heeft een kunstschool in Saudi-Arabië bezocht die is opgericht met behulp van The King’s Foundation, de stichting van haar oom koning Charles. Op Instagram Stories deelde de 34-jarige prinses beelden van haar bezoek.

Eugenie was in de stad Jeddah, waar ze de tentoonstelling Islamic Arts Biennale bezocht. Eugenie deelde daarbij een kunstwerk dat is gemaakt op The King’s Foundation School die in Jeddah is gevestigd.

De stichting van Charles richtte daar de School of Traditional Arts op, waar opleidingen worden aangeboden om ervoor te zorgen dat traditionele kunsten worden beoefend en meegaan met de moderne tijd. Eugenie is directeur bij kunstgalerie Hauser & Wirth en reist voor haar werk regelmatig de hele wereld over.