Ex-vriendin Marius Borg Høiby opgeroepen voor politieverhoor

Nora Haukland, een ex-vriendin van Marius Borg Høiby, is opgeroepen voor een politieverhoor. Dat meldt de Noorse krant Dagbladet donderdag. Eerder beschuldigde de influencer de zoon van kroonprinses Mette-Marit via Snapchat van psychisch en fysiek geweld.

De advocaat van Haukland, John Christian Elden, bevestigt tegenover Dagbladet dat zijn cliënte is opgeroepen voor een politieverhoor. Ze had tussen 2022 en 2023 een jaar lang een relatie met Høiby.

De 27-jarige Høiby is sinds vorige week veel in het nieuws omdat hij gewelddadig is geweest tegen zijn huidige vriendin. Woensdag gaf hij toe dat hij onder invloed was van alcohol en drugs.

Ook een andere ex van Høiby, Juliane Snekkestad, heeft zich uitgesproken over hun relatie. Zij zei eveneens slachtoffer te zijn geweest van psychisch en fysiek geweld door hem. De twee waren vier jaar samen.